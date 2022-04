Semaine clémente qui débute ce lundi

Mercredi, on garde cette belle douceur mais la météo deviendra légèrement instable avec des développements nuageux plus menaçants, on n’exclut pas mercredi quelques ondées voire localement un coup de tonnerre. Les maxima, toujours printaniers, afficheront 18 à 20°C.

Jeudi, le risque d’averses diminuera, on aura déjà un temps sec en pas mal d’endroits, les températures perdront en moyenne un degré par rapport à la veille : 16 à 19°C.

Vendredi, entre nuages et éclaircies il devrait faire sec, le vent passe au nord, il reste faible et les maxima baissent légèrement : 12 à 15°C.

Les premières prévisions pour le long week-end de Pâques sont de la même veine, temps un rien plus frais mais sec et lumineux, les nuits redeviendront un rien plus fraîches.