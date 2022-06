Semaine bio : la coopérative du Grand Enclos à Grandvoir - Neufchâteau ouvre ses portes

Les producteurs bios et leurs produits seront à l’honneur à partir de ce samedi. C’est le retour de la semaine bio du 4 au 12 juin. Plus de 200 activités sont à découvrir à travers la Wallonie et Bruxelles.

Parmi les participants, en province de Luxembourg, épinglons, par exemple, la coopérative du Grand Enclos à Grandvoir -Neufchâteau qui ouvrira ses portes au public les samedis 4 juin et 11 juin, de 10h30 à midi.

La coopérative du Grand Enclos, c’est une diversité d’activités agricoles bio : élevage de vaches laitières, porcs, poulets, transformation en charcuteries et en produits laitiers. C’est aussi un lieu de vie coopératif constitué d’habitats légers, d’un potager en permaculture, d’un verger, d’une zone humide à haut intérêt biologique et d’accueil aux personnes désireuses de partager ces activités.

A noter que dans le cadre de cette semaine bio, le 11 juin, à 20 h, le théâtre s’invite à l’étable avec la pièce " Nourrir l’Humanité- Acte II ". Inscriptions : contact@cooperativedugrandenclos.be

Pour connaître le programme complet de cette semaine bio, plus d'infos sur le site https://biomonchoix.be/semaine-bio