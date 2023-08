Selon Wouter Vrancken, Genk devra apporter plus "plus de piquant devant" pour se qualifier

En face, l'Olympiakos abordera donc avec un but d'avance le match retour du troisième tour préliminaire de l'Europa League contre Genk, jeudi soir. Pour l'entraîneur espagnol du club grec, Diego Martinez, la deuxième manche d'un tour à élimination directe est plus importante que la première.

"C'est bien d'avoir gagné la semaine dernière, mais nous devons entrer sur le terrain avec la même volonté. C'est dans nos gènes de vouloir gagner", a avancé Martinez, qui ne voulait pas en dire trop sur son équipe. "Beaucoup de choses dépendent de l'entraînement et il reste encore 24 heures".

Ce qui est certain, c'est que le milieu In-Beom Hwang est rentré au pays pour y régler des détails administratifs en vue d'un transfert. L'Olympiakos, qui entame son championnat dimanche avec un match à domicile contre le Panserraikos, avait connu une baisse de rythme à la fin du match aller. "La tactique, le talent individuel, la personnalité et la concentration des joueurs sont plus importants. Ils devront être totalement concentrés du début à la fin. Genk est une solide équipe, avec de bons joueurs. Il y a aussi une atmosphère hostile et c'est un endroit où ils sont mal à l'aise. Il sera important de garder la tête froide".