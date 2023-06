Selon une psychologue, les personnes qui écoutent du heavy metal pensent de manière plus logique et sont moins stressées que les autres

On peut dire que les métalleux se sentent beaucoup plus zen lorsqu’ils écoutent leurs morceaux préférés que n’importe quel autre type de musique. Selon une psychologue américaine, c’est probablement en partie parce que nous apprécions davantage l’expérience d’écouter du métal que de la musique country ou folk, mais c’est aussi parce que le metal a la faculté d’atténuer les émotions négatives et de réduire le stress.

Nicole Andreoli, docteur en psychologie clinique et thérapeute basée à New York, a explicité ces recherches. Elle s’est fait connaître en publiant une vidéo sur TikTok expliquant les effets positifs du heavy metal sur notre cerveau et notre santé mentale.

Comme elle l’explique, écouter du métal nous rend non seulement plus détendus, mais aussi plus logiques.

L’extrait répond en fait à KatieLeigh37 (@ktpineapple__) qui s’interroge sur le fait qu’écouter du heavy metal lui procure un sentiment de "paix totale", alors que des activités quotidiennes normales, comme faire les courses, lui procurent le sentiment inverse.

Le Dr Andreoli explique : "Je voudrais expliquer pourquoi c’est tout à fait logique. L’écoute de n’importe quel type de musique peut être thérapeutique et permettre une libération émotionnelle. Le heavy metal ne fait pas exception à la règle."

"On a constaté que le heavy metal atténue les émotions négatives en réduisant le taux de cortisol, ce qui contribue à diminuer le stress. Des recherches ont montré que les personnes qui écoutent du heavy metal ont tendance à penser de manière plus logique et en termes plus complexes que celles qui n’en écoutent pas. Il a été constaté que le heavy metal aide le plus à se concentrer".

Elle ajoute : "Les paroles du heavy metal ont tendance à se concentrer sur la rage. Mais aucune étude n’établit de lien entre l’écoute du heavy metal et la désensibilisation à la violence. …] Écouter du heavy metal s’est avéré être un moyen positif de traiter la colère en toute sécurité."

A voir dans les vidéos ci-dessous :