Selon une nouvelle étude, la musique classique harmonise les cœurs

La "cognition incarnée", mythe ou vérité scientifique ?

Ce sentiment partagé de communion que nous ressentons lors d’un concert ne fait aucun doute, c’est ce qu’on appelle la "cognition incarnée" : l’esprit influencerait le corps, et vice versa. Mais les impacts de l’état physique sur la psyché restent assez controversés dans le milieu scientifique, et cette étude appuie la véracité de ce dialogue entre corps et esprit. Selon les résultats de cette étude, les personnalités les plus empathiques seraient le plus enclines à entrer en harmonie physiologique avec les autres spectateurs.

Une étude menée sur 132 spectateurs

C’est le psychologue et chercheur Wolfgang Tschacher qui a mené cette étude auprès de 132 spectateurs, au cours de trois concerts de quintettes à cordes : le Quintette en Do mineur de Beethoven, le Quintette n°2 en Sol Majeur de Brahms et Epitaphs du contemporain Brett Dean.

Les spectateurs remplissaient un questionnaire sur leur personnalité avant le concert, et sur leurs ressentis après le concert. Pendant la performance, ils étaient munis de capteurs portatifs qui mesuraient différents symptômes physiques, tels que le rythme cardiaque, respiratoire, ou le taux de sudation.

L’activité électrique de la surface de la peau par exemple (qui se traduit par la sensation de chair de poule) s’intensifiait durant les mêmes moments musicaux. Le résultat est clair : les spectateurs réagissent en même temps, comme un voyage musical commun, et ce malgré l’obscurité de la pièce et les mesures d’éloignement liées au Covid.

La personnalité, un facteur de réceptivité déterminant

Wolfang Tschacher déclare, à propos cette cohésion physiologique des spectateurs : "Il est fascinant de constater que des personnes présentes à un concert, qui ne se connaissent pas et ne se parlent même pas, semblent vivre une expérience commune, sur la base de mesures telles que leur rythme cardiaque."

Certes, mais tous les spectateurs ne réagissent pas à l’identique. Cela dépend notamment des traits de leur personnalité, qu’ils ont renseignés dans le questionnaire fourni avant le concert : Les personnes considérant avoir de " L’ouverture d’esprit, ce trait de personnalité qui consiste à accueillir de nouvelles expériences, à aimer l’art, les voyages et les choses exotiques " sont plus enclines à entrer en harmonie avec les autres spectateurs, observe Wolfang Tscacher.