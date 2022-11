Selon une étude, TikTok perpétue un discours "toxique" sur les régimes minceur.

Les réseaux sociaux sont de plus en plus utilisés pour s’informer, notamment chez les jeunes générations. Mais quel rôle joue le réseau social TikTok en matière de connaissances sur la nutrition et les comportements alimentaires ? Selon une étude publiée dans la revue Plos One, les contenus les plus populaires ont une influence "toxique" sur les jeunes.

"Nous avons été continuellement surpris par la prévalence du sujet du poids sur TikTok. Le fait que des milliards de personnes regardent du contenu sur le poids sur Internet en dit long sur le rôle que joue la culture de l'alimentation dans notre société", présente la co-auteure de l’étude, Marisa Minadeo.