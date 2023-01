Selon une étude, nous vivons de plus en plus loin de la nature.

Depuis l'arrivée du Covid-19 et les confinements, il n'est plus rare d'entendre un ami, un parent ou un collègue exprimer son souhait de vivre dans une maison avec jardin ou située près d'un espace vert. Peut-être qu'un ou plusieurs de vos proches ont même déjà sauté le pas en quittant la ville pour la campagne ! On aurait donc pu en déduire que les lieux de vie des gens se rapprocheraient de plus en plus de la nature au fil des années.

Mais selon une récente recherche franco-allemande, ce serait plutôt l'inverse. En effet, la distance spatiale entre nos habitats et les espaces naturels (lacs, forêts, parcs, montagnes...) n'a cessé de croître au cours de ces deux dernières décennies.

D'après l'étude, elle aurait augmenté de 7% depuis les années 2000.

En France, la distance moyenne entre lieu d'habitat et coin de verdure serait de 16 km. En Allemagne, elle s'élèverait à 22 km. À l'échelle mondiale, cette distance moyenne est estimée à 9,7 km.