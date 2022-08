Selon une étude, la musique classique limite le stress d’un chien laissé seul à la maison

Selon une étude coréenne de l’université nationale de Séoul, 10 à 20% des chiens ressentent de l’anxiété une fois seuls, et ce chiffre peut grimper jusqu’à 50% pour les animaux âgés. Des chiffres qui ont poussé des chercheurs de l’université Queen de Belfast à analyser l’effet de stimuli sonores sur des chiens lorsqu’ils étaient laissés seuls, comme nous l’expliquent nos collègues de ClassicFM. L’expérience a été menée sur un panel de 82 chiens de différentes races.

Les chercheurs ont réparti les chiens en trois groupes distincts. Dans le premier groupe, les chiens ont attendu le retour de leur maître en écoutant Sonate pour deux pianos de Mozart, ceux du deuxième groupe ont découvert les premiers chapitres du tome 1 d’Harry Potter, à l’école des sorciers, qu’ils ont écouté en audio-livre. Les chiens appartenant au troisième groupe n’ont eu que le silence comme compagnon d’attente.

Et les résultats de l’étude semblent valider l’effet apaisant de la musique classique sur le chien. Ainsi, les chiens qui ont écouté la sonate de Mozart se sont plus rapidement calmés que ceux des deux autres groupes, même si les chercheurs précisent que l’audio-livre a plus longuement capté l’attention du chien. Par ailleurs, les chiens du groupe Mozart se sont plus rapidement "installés" – c’est-à-dire qu’ils se sont allongés pendant plus de 30 secondes – que les chiens du groupe Harry Potter. La musique classique semble donc avoir un effet apaisant et déstressant sur nos amis canidés. Par contre, cela ne les empêchera pas de pousser un petit "wouf" de soulagement lorsqu'ils vous verront rentrer.

