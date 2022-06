Selon une étude, l'odeur corporelle influencerait nos amitiés

Pour éliminer tout facteur extérieur pouvant influencer l'odeur corporelle, les chercheurs ont fait se rencontrer 17 volontaires, étrangers les uns aux autres. Ils leur ont demandé d'avoir des interactions sociales non verbales.Par la suite, via un questionnaire, les participants ont indiqué s'ils pourraient, ou non, s'engager dans une relation amicale. En parallèle, le "eNose" a comparé les composants chimiques des participants.

Résultat ? Dans 71% des cas, le "eNose" a "deviné" quelles personnes pouvaient ultérieurement devenir amies. "Les résultats de notre étude suggèrent que notre nez joue un rôle plus important qu'on ne le pensait auparavant dans notre choix d'amis", conclut Inbal Ravreby dans un communiqué.