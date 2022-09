Selon une étude, boire du thé noir permettrait de gagner en espérance de vie

Vous avez l’habitude de boire du thé au quotidien ? Sachez que boire deux tasses de thé noir par jour augmenterait l’espérance de vie.

Nous savions déjà que le thé est bon pour les problèmes de peau comme l’acné, relâchement cutané, rides mais selon une étude américaine, le thé noir serait aussi bon pour votre espérance de vie. C’est en tout cas ce que révèlent des chercheurs américains du National Institutes of Health, dans une nouvelle étude.

Les chercheurs ont constaté que le thé est une boisson très consommée à travers le monde, mais qu’il n’y a pas d’études sur le lien entre la consommation de thé noir et le risque de mortalité.

Pendant 11 ans, ils ont suivi près de 500.000 habitants du Royaume-Uni âgés de 40 à 69 ans 85% d’entre eux ont déclaré boire du thé régulièrement et 89% de ces derniers a déclaré boire du thé noir.

Le résultat de cette étude est simple : les personnes qui consomment deux tasses de thé noir par jour ou plus ont un risque de mortalité 9 à 13% inférieur aux personnes qui ne consomment pas cette boisson. Des conclusions similaires pour les personnes qui boivent leur thé avec du lait ou du sucre et ce quelle que soit la température de la boisson.

Et pour cause, le thé noir est très riche en composés bios actifs comme des flavonoïdes et des polyphénols, dont les bienfaits sur la santé ne sont plus à prouver.

Cependant, l’étude présente des limites puisque certains aspects comme la taille des portions et la puissance du thé n’ont pas été évaluées.

Deux tasses de thé noir par jour pour s’assurer la longévité. L’étude ne dit cependant pas si le thé noir dans un gâteau au thé noir et fruits secs garde ses propriétés.