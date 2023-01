Selon un classement des meilleures friteries de Belgique, la Wallonie est grande gagnante

C’est l’histoire d’un entrepreneur du Nord-Pas-de-Calais, qui comme tout bon Belge, – sauf qu’il est français ! -, est fan de frites. Sauf que lui a décidé, il y a 10 ans, d’en faire un site internet pour en répertorier les meilleures. Chaque année sort donc un classement des meilleures friteries de Belgique, mais aussi de France. La palme va cette fois à Jambes, à la baraque à frites de Ludivine et Jacques, qui baignent dans la bonne graisse de bœuf depuis 15 ans.

Comme le rapporte le quotidien français La Voix du Nord, Damien Coevoet a aujourd’hui 37 ans et son site les-friteries.com est devenu une référence en la matière malgré lui car, à la base, il s’amusait avec des potes à tester une friterie chaque semaine et ils ont eu l’idée de créer ce site à la façon d’un annuaire. Mais la sauce a vite pris (oh ça va), au point que depuis quelques années, il l’a transformé en classement annuel et les gagnants des meilleures friteries belges et françaises voient le public affluer en masse (au point de voir dépassés parfois !) à l’annonce du palmarès.

En interview avec le journal, Damien raconte qu’il a proposé aux friteries de s’inscrire sur le site et aux internautes de lâcher un commentaire et une note. Et il explique sa méthode : "Le classement est établi selon un algorithme qui est tenu secret, mais qui prend en compte différents paramètres. Il y a une pondération [des votes des internautes], les votes les plus récents sont plus importants, mais les votes qui ont cinq ou six ans comptent également. Ce que je souhaite mettre en avant sur le site, c’est la réputation, et ça met du temps à être réalisée. Je ne veux pas qu’un établissement avec une grosse fréquentation s’inscrive et se retrouve du jour au lendemain premier du classement". Ainsi, les grands gagnants de la baraque à frites à Jambes ont encouragé leurs abonnés Facebook à voter pour eux, et, surprise, ils sont arrivés en numéro 1 ! Mais pas la peine d’essayer de tricher et genre de voter à répétition pour vous-même si vous êtes tenancier, le concepteur a prévu un système de robots qui vous repérera !

La Wallonie est vraiment la reine de la frite puisqu’après Jambes, la deuxième place revient au King Snack à Neufchâteau et la troisième va à Aubange Chez Bryan, toutes deux en province de Luxembourg. Le top 5 est complété par Le bon appétit à Habay et Le Soleno à Péruwlez. Le classement complet est ici.