Selon sa sœur, Olivier Vandecasteele est sorti de l’isolement : "C'est déjà une belle amélioration mais cela reste des conditions très précaires"

La sœur d’Olivier Vandecasteele, Nathalie Vandecasteele, affirme que les conditions de détention de son frère ont changé ces dernières heures. D’après elle, l’humanitaire belge serait à présent sorti de l’isolement. Il se trouverait à présent dans une cellule de 12 mètres carrés avec deux autres personnes. Il aurait également accès à une télévision et à une couverture.

Cet après-midi, elle a pu parler à son frère au téléphone pendant une dizaine de minutes. "Pour lui, c'est déjà une belle amélioration. Cela reste des conditions très précaires. Il n'a toujours pas de matelas et il a froid", explique Nathalie Vandecasteele. "On l'a senti égayé de ne plus être tout seul mais il se demande à nouveau pourquoi on le change de cellule. En effet, il sait qu'on devrait être dans les derniers moments de négociations."

Par ailleurs, des informations contradictoires ont circulé toute la journée de ce mercredi concernant sa possible libération. Le gouvernement belge dénonce une tentative de déstabilisation de l’Iran dans ce dossier délicat.