Selon PE, la devise de la Belgique devrait être : "Pourquoi s’arranger demain quand on peut s’arranger jamais ?"

Pierre-Emmanuel alias PE était dans le Réveil de Tipik avec Lara, Marco, François et Audrey ! Malgré une actualité parfois morose, PE c’est vraiment… un optimiste. Comme d’habitude, il n’en loupe pas une. Et c’est pour le plus grand plaisir de nos zygomatiques.

Récemment, Lucas Brecel, un Belge, est devenu champion du monde de snooker, une des variantes du billard. Cette discipline est très peu connue des Wallons, ce qui a poussé PE à se poser cette question : "Est-ce la Wallonie qui snobe le snooker, ou est-ce la Flandre qui exagère un peu en considérant cette discipline comme du sport ?"