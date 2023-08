Selon Pascale Seys : "Il y a vraiment une urgence à reconsidérer le vivant et notre place au sein de ce tout qui nous dépasse"

Selon Pascale Seys, animatrice et productrice de Musiq 3 et qui figurait dans le magazine Le Vif parmi 'les 30 femmes que les femmes admirent' (Vif week-end, 2019) aux côtés de Jane Goodall, Greta Thunberg, Toni Morrison, Sophie Calle, Michelle Obama… : "Il y a vraiment une urgence à reconsidérer le vivant et notre place au sein de ce tout qui nous dépasse".

Pour celle qui est philosophe de formation, la philosophie permet d’élucider un petit peu ce qui s’est passé et de voir le comment on peut faire avec les choses qui nous arrivent ?' Elle est co-créatrice d’une série de podcast Si pas maintenant, quand ? , disponible actuellement sur Auvio et qui est composée de 22 entretiens : "On a voulu donner la parole à des textes qui parlent de la nature, de notre rapport aux animaux. On voyage de Hésiode à Caroline Lamarche en passant par Georges Sand, Victor Hugo… De grands esprits qui ont des choses à nous dire".

Ces podcasts sont en lien avec le festival "Agir pour le vivant" qui se déroule à Arles et où se réuniront différentes personnalités issues de la société civile mais aussi des biologistes, des architectes, des hommes d’affaires, des philosophes, des poètes… "Ils vont nous donner des pistes sur le Comment régénérer le vivant ?' Mais aussi le "penser la démocratie, le vivre ensemble". Ce festival est aussi en connexion avec l’Afrique et les peuples premiers. Ce sera de la démocratie en direct où nous allons tous nous parler et échanger" conclut Pascale Seys.