Selon les critères du baromètre Corona, que faudrait-il pour passer au "Code orange", et quelles seraient les conséquences?

Le baromètre Corona a été approuvé lors du dernier Comité de concertation, le 21 janvier. Il est entré en vigueur le 28 janvier dernier. Cet outil fixe des règles sanitaires pour trois domaines d’activité, l’Horeca, les activités liées à la jeunesse et la vie associative et les événements publics et activités collectives de groupe, à partir de 50 participants.

En fonction de critères épidémiologiques, le baromètre permet de placer le pays en code "rouge", "orange" ou "jaune", soit d’un niveau de contraintes strictes à peu de contraintes.

Le 28 janvier dernier, la Belgique a été placée en "code rouge". Le passage d’un code couleur à l’autre n’est pas automatique. Il est laissé à l’appréciation du Comité de concertation.

Vendredi 11 février, un nouveau Codeco évaluera l'évolution de la situation épidémiologique.