Selon le 5e homme le plus riche du monde, les banquiers américains ayant fait faillite devraient être punis

Chaque année, des milliers de personnes font un pèlerinage dans une petite ville américaine, Omaha, dans le Nebraska. C’est là que vit Warren Buffett, le 5e homme le plus riche du monde, considéré comme le plus grand investisseur boursier de tous les temps. Et malgré ses 92 ans, les plus grands de ce monde viennent chaque année chercher des conseils auprès de lui.

Cette année, lors de son assemblée générale, il s’est lâché contre les banquiers américains. Il l’a fait à l’américaine, c'est-à-dire sans mâcher ses mots. En résumé, les patrons de ces banques régionales américaines qui ont fait faillite ces derniers mois sont, selon lui, responsables de leur déconfiture. Warren Buffett estime donc que si on ne punit pas ces patrons de banques, d’autres referont les mêmes erreurs, bêtises.

Pendant ce temps, tout le monde peut constater que malgré ces faillites bancaires aux Etats-Unis, malgré les risques de contagion, les grandes banques vont bien et affichent la plupart du temps des profits records historiques. Elles ont vu d’ailleurs la clientèle des banques régionales fuir pour venir déposer leur argent auprès d’elles.

Le 2e élément qui explique aussi la bonne tenue des banques, que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe, c’est la remontée des taux d’intérêt. C’est normal : une hausse des taux permet aux banques d’améliorer leurs marges. Est-ce à dire que la crise bancaire du début de l’année est totalement derrière nous ? Personne ne peut vraiment répondre fermement à cette question. Mais il ne faudrait pas bouder son plaisir. Souvenez-vous, à une certaine époque, on disait "quand le bâtiment va, tout va". Aujourd’hui, c’est plutôt quand ma banque se porte bien, c’est bon pour moi. Car c’est vrai, sans banque, pas de crédit, pas d’investissement et donc pas d’emplois.