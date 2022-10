Selon la science, la plus belle femme en 2022 est Jodie Comer

Qui a dit que mathématiques et beauté étaient incompatibles ? On dit souvent que la beauté est subjective. Pourtant, il existe une formule mathématique, le golden ratio of beauty phi, qui permet de calculer les proportions idéales du visage.

Le chirurgien esthétique britannique, Julian de Silva est spécialisé en beauté du visage. Par conséquent, il maîtrise très bien la formule du golden ratio. Aussi appelé nombre d’or, cette formule était initialement utilisée en musique, peinture, géométrie, ou encore en architecture. Chaque année, le chirurgien britannique l’utilise pour déterminer qui est la célébrité avec le plus beau visage. Chez les hommes, Robert Pattinson remporte le score de 92,15% de perfection, un score qu’il obtient depuis plusieurs années.

Chaque année le classement est mis à jour, car si la formule ne change pas, nos corps ne cessent d’évoluer.

Pour être considéré comme beau par cette formule, il faut être symétrique et parfaitement proportionné. Par exemple, les oreilles doivent être aussi longues que le nez. En 2022, Jodie Comer a obtenu le score de 94,52%, soit le meilleur score cette année. Pour obtenir ce résultat, les proportions de 9 points spécifiques du visage ont été analysées, le menton, les lèvres, l’emplacement de la bouche, le nez, la position des yeux, les sourcils, le front, et enfin la forme globale du visage. Le résultat de Jodie positionne donc l’actrice comme étant la femme la plus belle du monde en 2022.

Mais, comme tout être humain, ce qui fait le véritable charme d’une personne ce sont ses petits défauts, son charisme. La perfection physique est-elle vraiment si importante ?