Selon la Fédération des notaires, le nombre de ventes aux enchères de biens immobiliers en ligne augmente chaque année

Comme écrit plus haut, l’un des avantages d’une vente publique en ligne est de pouvoir enchérir sans se déplacer. Jean Sap ajoute que le système est aussi rapide, puisqu’il n’est pas nécessaire de signer un compromis de vente et attendre un délai de trois ou quatre mois. Tout est préparé à l’avance par le notaire. Une fois payé, "il peut emménager dans le bien vendu dès qu’il a payé le prix, c’est-à-dire dans les 6 semaines après l’attribution définitive".

Notons que l’enchère est liante, il n’y a pas de clause suspensive, autrement dit l’acheteur doit payer le montant proposé lors de l’enchère. Il est donc conseillé de consulter la ou les banques au préalable afin de s’assurer du montant qu’il est possible d’emprunter. Melissa Boneté a récemment acquis un bien via une vente publique en ligne : "Pour moi, il n’y avait pas de clause suspensive. Je pense que pour certains, c’est possible, mais pour moi ce n’était pas le cas. Donc, il fallait dans les 2 jours payer les frais de notaire et ensuite directement signer. Un mois et demi après, il fallait que je paye la totalité. Il faut être sûr de son coup et aller voir les banques au préalable."

Caroline Lejeune, présidente de Federia, la Fédération des agents immobiliers francophones de Belgique, insiste elle aussi sur l’aspect contraignant de l’offre. "Il est possible lors d’une vente publique de faire appel à un crédit, mais vous devez être sûr à 100% que vous l'aurez. Or, à l’heure actuelle, avec les nouvelles dispositions que la Banque Nationale a prises avec les expertises obligatoires depuis le 1er janvier 2022, ça devient plus compliqué d’avoir un préaccord de crédit sans expertise et par Biddit, les choses doivent aller plus vite que par une vente de gré à gré".

Quant au vendeur, précise Fednot, il n’est pas obligé de vendre son bien s’il n’obtient pas le prix souhaité. Un prix de départ peut être discuté avec le notaire, mais aussi un montant minimum pour la vente. Quant aux frais, à charge du vendeur, ils "dépendent de la publicité que le vendeur veut faire, du nombre de jours de visite qu’il veut organiser, etc."