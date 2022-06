Selon la FEB, les moyennes entreprises seront fortement concernées par des faillites dans les semaines à venir

8,97 %. Voilà le taux qu’a atteint l’inflation au mois de mai 2022. Un taux record que l’on doit principalement à la hausse des prix de l’énergie et qui n’avait plus été atteint depuis le mois d’août 1982. Une période clé pour Pieter Timmermans, administrateur délégué de la FEB qui craint de voir des milliers de personnes perdre leur emploi dans les prochains mois.

"Entre 1975 et 1982, tout le monde a nié le drame", se souvient-il sur le plateau de "QR le débat". "La conséquence a été la dévaluation du franc belge, donc un approvisionnement total linéaire pour tout le monde", reprend-t-il. "Entre 1989 et 1995, c’était pareil : blocage des salaires et saut d’index. Ma prévision, c’est que d’ici un an nous serons dans la même situation qu’il y a 10 ans lorsque nous avions perdu 90.000 emplois dans secteurs de l’industrie parce que les entreprises exportatrices se retrouvaient dans une situation très compliquée."



En voyant leurs dépenses en matière de salaires ou encore de facture d’énergie augmenter de 30 à 35 % cette année, les entreprises auront bien du mal à faire face à la crise, estime l’administrateur délégué. "Je pense qu’il y aura des drames, on le voit déjà dans le nombre de faillites qui concernent pour le moment surtout les petites entreprises et qui se concentrera un peu plus sur les moyennes entreprises dans les semaines à venir."