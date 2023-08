Selon l’Ukraine, la Hongrie en achetant son gaz au prix fort à la Russie, contribue au financement de la guerre

Fin 2021, Viktor Orban se rapproche de Moscou. Le ministre des Affaires étrangères hongrois signe en Russie un contrat d’approvisionnement garanti en gaz russe pour 15 ans. Budapest fait cavalier seul dans une Europe qui cherche à se libérer de sa dépendance à l’énergie russe et diversifie ses sources d’approvisionnement.

L’invasion de l’Ukraine débute en février 2022. A la fin de l’été, la Russie suspend ses livraisons de gaz aux Européens.

En septembre 2022, un nouveau contrat augmente encore les quantités de gaz russe à livrer à la Hongrie. Le pays n’a pas eu froid l’hiver dernier et les usines ont pu continuer à tourner, mais le prix à payer est plus élevé que le cours du marché : 12% plus cher en avril et 9% actuellement.

Selon le calcul du journal d’opposition Népszava, la Hongrie a payé près d’un milliard d’euros en trop. De l’argent qui sert, selon Kiev, au financement russe de la guerre en Ukraine.