Selon l’OMS, l’aspartame est "peut-être" cancérogène, faut-il arrêter d’en consommer ?

La dose journalière recommandée reste la même. Celle-ci est fixée à 40 milligrammes par kilogramme de poids corporel. Un mot à retenir pour Nicolas Guggenbuhl : la modération. "C’est la dose qui fait le poison", nous dit-il.

Pour Serge Pieters, diététicien nutritionniste, c’est surtout chez les plus petits que le risque de dépasser la limite est accru. Il précise : "Je pense qu’il faut être plus méfiant pour les enfants, les adolescents ou éventuellement les femmes enceintes et allaitantes, où là, on sait que la quantité maximale risque d’être plus facilement atteinte quand on a des petits poids de corps".