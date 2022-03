Selon l'ex-présidente de Lettonie, Poutine est obsédé par la destruction de l'Ukraine, les pourparlers sont vains

Dans l'émission Au bout du Jour, nous nous sommes entretenus avec l’ancienne présidente de Lettonie, Vaira Vike-Freiberga.

Sa famille a fui devant l’avancée soviétique qui a amené à l’annexion des pays baltes à l’URSS. Vaira Vike-Freiberga a alors connu l’exil canadien où elle a développé une première carrière d’affaires et académique. Elle y a appris le français.

Appelée aux plus hautes fonctions après la chute de l’URSS elle a présidé la Lettonie pendant 8 ans. Elle connaît donc toute l’histoire de ce voisinage difficile avec la Russie singulièrement depuis l’avènement il y a 20 ans de Vladimir Poutine.

Elle a des mots très durs et très déterminé le concernant mais elle a aussi un regard et un propos fort sur la responsabilité européenne et allemande en particulier pour avoir arrangé la dépendance au gaz russe.

Vaira Vike-Freiberga enjoint l’Europe à la fermeté.