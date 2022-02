Selon l'AWSR, le nombre de tués sur les routes wallonnes n'a jamais été aussi bas.

En 2021, le nombre de tués sur les routes wallonnes est passé de 223 à 187, soit une baisse de 16% comparé à 2020 et de 37%, soit 108 vies épargnées, si on compare à l’année 2019, dernière année de référence avant la pandémie. Le nombre de blessés graves est également en baisse. Le nombre d’accidents corporels a quant à lui augmenté, mais il reste inférieur à celui enregistré en 2019.



La diminution du nombre de personnes décédés sur les routes wallonnes concerne les occupants de voiture mais également l’ensemble des usagers vulnérables. Depuis 2019, le nombre de piétons tués sur les routes en Wallonie a ainsi baissé de 32%, et bien davantage pour les cyclistes.

La baisse du nombre du tués sur les routes touche toutes les provinces wallonnes tant en 2020 qu’en 2021. Considérant 2019 comme référence, c’est dans la province de Luxembourg que la baisse est la plus importante avec une diminution de 46% des tués. Viennent ensuite, les provinces de Namur, de Hainaut et de Liège qui enregistrent respectivement 39, 37 et 33% de tués en moins, et enfin la province du Brabant Wallon (- 3 tués).