Selon l'AFMPS, plus d'un tiers des patients présentent une dépendance aux somnifères

Une enquête de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) menée entre février et mai 2020 auprès de 800 personnes sur la consommation de benzodiazépines et de médicaments apparentés utilisés dans le cadre des troubles du sommeil montre que la plupart des patients consomment ces médicaments pendant trop longtemps. Plus d'un patient sur trois montrerait en effet des signes de dépendance psychologique.

L'enquête a récolté les données de consommation de benzodiazépines et de médicaments apparentés chez les patients adultes ne séjournant pas dans un hôpital ou une maison de repos et de soins.

La durée d'utilisation

Un degré élevé de mauvaise utilisation de la durée d'utilisation a été signalé. En effet, la plupart des patients consomment des somnifères depuis plus d'un an. Tandis qu'une minorité seulement de patients prend une dose supérieure à celle recommandée.

Plus d'un patient sur trois a montré des signes de dépendance psychologique et près de la moitié trouverait très difficile, voire impossible d'arrêter leur traitement.