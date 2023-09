Selon Elon Musk, X (ex-Twitter) proposera désormais des abonnements mensuels moins chers

À ce prix, vous obtenez quelques fonctionnalités supplémentaires, comme la possibilité de modifier vos posts; vos messages sont mis en avant par la plateforme; vous pouvez également publier des messages allant jusqu’à 25.000 signes, et même mettre du texte en gras ou en italique. Oh, et concernant les pubs, elles ne disparaissent pas, mais vous en verrez 50% de moins. Bref, une véritable aubaine…

Concernant l’abonnement moins cher, Elon Musk n'a pas précisé combien il coûterait, ni quelles seraient les fonctionnalités incluses. Mais vu que l’abonnement Premium offre déjà le strict minimum, on doute que l’abonnement moins cher soit véritablement utile. Quoi qu’il en soit, Elon Musk est confiant, et a même dévoilé de nouvelles données sur X, affirmant que la plateforme compte désormais 550 millions "d'utilisateurs mensuels", qui génèrent 100 à 200 millions de messages par jour.

Rajoutons, comme le précise NBC News, que le milliardaire "n'a pas indiqué combien d'utilisateurs mensuels de l'entreprise sont authentiques, par rapport aux robots. Il n'a pas non plus fait de comparaison avec les mesures précédemment utilisées par Twitter. En mai 2022, avant la prise de contrôle par Musk, Twitter a indiqué que son "utilisation active quotidienne moyenne monétisable" s'élevait à 229 millions."

Bref, comme toujours avec le patron de X, Tesla, StarLink et Space X, ses propos sont à prendre avec des pincettes.