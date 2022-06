Selon Alexander De Croo, les mesures urgentes pour protéger les ménages ont été prises : partagez-vous son analyse ?

Du côté de Charleroi, Thierry n’est pas du même avis : "Je fais partie de la classe moyenne. J’ai reçu ma régularisation de gaz et j’ai 1500 euros à reporter en plus. Quand on vous donne 100 euros de prime fédérale, c’est se moquer de nous. Ils nous donnent des miettes. Je travaille à Bruxelles, ça fait des années que j’y vais à moto car ça me coûte moins cher même si j’ai vu la facture de carburant augmenter. Par contre, mon salaire n’augmente pas. Mon pouvoir d’achat n’est pas préservé."