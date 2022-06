Selman Faris : de l’ombre à la lumière d’Istanbul avec Neva

Tu parles de ces influences, est-ce que tu as des échos sur l’accueil de ta musique sur place ? Un retentissement dans le paysage musical en Turquie ?

S : Très bonne question, je ne sais pas trop mais là récemment avec "Tofas" justement j’ai eu des retours d’attachés de presse sur place qui m’ont contacté. Ils veulent organiser des concerts avec moi là-bas, les retours sont plutôt bons du coup. Je chante en Turc, les sonorités sont méditerranéennes donc il n’y a pas de raison que ça ne plaise pas. Par contre, ce qui est marrant, de ce que j’ai pu faire écouter, ce ne sont pas les mêmes sons qui attirent ici et en Turquie.

Plus globalement sur ta carrière, tu produis beaucoup dans le rap, comment tu es arrivé là-dedans avec ta formation plus classique ?

S : Je n’ai jamais vraiment eu de frontière, pour moi, faire de la musique c’est faire de la musique et il n’y a que cette volonté malgré les cultures différentes. J’ai toujours écouté du rap et j’ai rencontré Hologram Lo, Louis de chez Don Dada (ndlr : le label d’Alpha Wann et Hologram Lo) avec qui j’ai démarré. On a fait du son et j’ai rencontré pas mal d’artistes comme ça avec qui on bosse toujours. Ils m’ont aussi appris énormément pour ma musique, d’ailleurs ça se ressent je pense, ces influences des gars de Don Dada. Ils m’ont aussi fait des retours sans avoir les codes de ma musique. Je voyais si les sons marchaient. Il y a beaucoup de sons que je n’ai pas gardés parce que je voyais que ça ne leur plaisait pas. Là je sais qu’il n’y a que des titres validés là.

Il y a la musique mais aussi le côté visuel très soigné sur ce projet "Neva", là aussi il est lié à ton entourage dans le rap ?

S : Oui, c’est Raegular qui a fait des visuels pour Nekfeu qui s’est occupé de ceux pour le projet "Neva". C’est un aspect que je découvre, j’ai toujours été plus axé sur la musique que sur les visuels. Du coup on a exploré ensemble et on est parti des grenades que l’on retrouvait déjà sur les singles. Ça demande du temps mais je suis très content du résultat.