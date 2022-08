Selim Amallah va-t-il rester au Standard ? "Une autre question s’il vous plaît"

Selim Amallah a inscrit un but important ce dimanche. Le joueur du Standard a été l’auteur du seul goal de la rencontre qui opposait son club à Courtrai, dans le cadre de la 6e journée de Pro League.

Un but qui vaut donc 3 points et qui soulage le Standard. "Aujourd’hui, toute l’équipe a fait un bon match" explique Selim Amallah. "On a su gérer défensivement. Il ne manquait que le but et on a su le marquer. On est donc très content."

Mine de rien, le Marocain est la clé de voûte du Standard actuellement avec 4 buts inscrits en 5 matches. "Je suis là pour aider l’équipe" explique modestement Selim Amallah. "Elle sait qu’elle peut compter sur moi. Ça me donne de la confiance.

J’essaye de fixer. Je vois que les défenseurs reculent de plus en plus. J’ai la place pour ouvrir et enrouler. C’est ce que je fais et c’est goal. Je tente et cela rentre."

Un apport de valeur qui ne laisse pas insensible d’autres clubs. Selim Amallah est donc courtisé mais ne veut pas trop en parler. "Une autre question s’il vous plaît" lâche-t-il avant de terminer. "Je vais voir encore. On en discute avec le club. Mais rien n’est fait pour le moment. On verra."