Selim Amallah toujours mystérieux sur son avenir, "content d’enchaîner deux victoires de suite"

Le Standard s’est imposé face à Ostende dans le cadre de la 7e journée de Pro League. Une victoire, la deuxième de suite, qui fait du bien aux Rouches comme l’a confirmé Selim Amallah au micro de Vincent Langendries.

"Ça fait du bien et de voir les supporters derrière nous, ça donne de la force en plus. Repartir avec la victoire, ça fait du bien. Au niveau chiffre, je ne pense pas à ça (ndlr : un an que le Standard n’a pas enchaîné deux victoires de suite). Comme quoi, il fallait qu’on le fasse aujourd’hui. Enchaîner les victoires, c’est ça qui va donner le moral et nous permettre d’aller de l’avant. Comme le coach l’a dit, on prend match par match, on ne se prend pas la tête et on essaye de repartir avec les trois points."

Si Selim Amallah évoque l’esprit Standard et le boulot abattu en semaine à l’entraînement, l’avenir du joueur n’est toujours pas clair. Restera ? Restera pas ?

"Il me reste encore un an de contrat, je suis toujours là pour le moment, on verra comment ça va se passer", conclut le milieu de terrain.