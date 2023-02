Selim Amallah règle ses comptes avec le Standard : "J’ai plus de mauvais que de bons souvenirs"

Selim Amallah a finalement quitté le Standard après plusieurs mois dans le noyau B. Le médian marocain a vécu une période difficile et ne gardera pas un souvenir impérissable de son passage chez les Rouches.



"Quand je suis arrivé au Standard, je pensais que ça allait être tout beau, que ça allait être un passage magnifique. Mais en partant, je vais garder énormément de mauvais souvenirs dans ce club. Je n’ai quand même eu des bons souvenirs mais je dirai qu’il y a plus de mauvais que de bons souvenirs", explique-t-il à Eleven Sports.



Après un début de saison intéressant (quatre buts en cinq rencontres), la situation d’Amallah s’est progressivement détériorée. En cause, un désaccord sur la prolongation de son contrat. "Ils disent que je leur ai donné ma parole. En fait, il n’y a eu aucune parole. Quand quelqu’un te propose quelque chose et que cela ne te convient pas, je ne sais pas pourquoi je devrais signer […] Je pense qu’on s’est mal compris, parce que je n’ai jamais donné ma parole. J’ai dit que j’étais ouvert à toute discussion mais que je voulais aussi partir", détaille Amallah.



Le nouveau joueur du Real Valladolid regrette aussi d’avoir été pris pour cible par certains supporters du Standard.