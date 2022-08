Selim Amallah, le facteur X du renouveau du Standard, toujours sur le départ ?

Le Standard tient enfin sa première victoire de la saison avec sa victoire ce dimanche face au Cercle Bruges. Une victoire acquise 2-0 grâce à deux penalties transformés par Selim Amallah. Avec trois buts en trois matches, le Marocain, indispensable aux Rouches, a cependant toujours des envies d’ailleurs comme l’a confirmé son coach.

Pour le moment, Selim Amallah porte toujours la vareuse du Standard. Et de quelle manière. Avec son retour en forme depuis le début de saison, le milieu de terrain montre la voie à son équipe. Et quand Amallah va, tout va mieux au Standard.

Problème, le joueur est toujours annoncé sur le départ comme l’a expliqué Ronny Deila en conférence de presse ce dimanche après la victoire face au Cercle.

“Ce n’est pas facile de le faire changer d’avis mais je pense qu’il préfère la façon dont nous jouons cette saison par rapport à l’an dernier. On sent qu’il s’amuse et c’est un bon début. Je parle avec lui tous les jours. Je veux le garder le plus longtemps possible. Ce serait vraiment difficile de lui trouver un remplaçant.”