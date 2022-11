Selim Amallah euphorique après l'exploit du Maroc face à la Belgique : "Pas de plus beau sentiment possible !"

Cette victoire en Coupe du monde, le Maroc l'attendait depuis 1998... Selim Amallah était un petit garçon d'un an et demi à l'époque. 24 ans plus tard, celui qui est né et a grandi en Belgique a participé au retour au premier plan des Lions de l'Atlas et peut dès lors savourer ce succès historique.

Après avoir contraint les finalistes malheureux de la dernière édition au nul blanc (0-0 face à la Croatie), le milieu de terrain du Standard et ses coéquipiers ont donc réussi l'exploit de faire chuter les Diables Rouges (2-0).

"Il n'y a pas de plus beau sentiment possible !, a souri Selim Amallah au micro de Manuel Jous, l'un des envoyés spéciaux de la RTBF au Qatar. Cette victoire, on la voulait, je la voulais, c'est une bonne chose de faite ! Pour moi qui suis né en Belgique, c'était un match particulier, mais je représente le Maroc, et je voulais jouer ce match à fond et le gagner. L'équipe a fait un gros travail, un gros match, et nous sommes tous fiers. Nous avons été un peu timides en première mi-temps, on les a trop attendus, et le coach a eu un bon discours à la pause. Cela a remotivé le groupe, on savait qu'il y avait de la place face à cette Belgique pour faire quelque chose, et on a montré un autre visage en deuxième période. Nos phases arrêtées ? On avait travaillé ça à l'entraînement, on a des bons tireurs des deux côtés. C'est une de nos forces, et aujourd'hui ça a payé. Nous jouons tous nos matches pour les gagner, on a une bonne équipe, l'ambiance est bonne et le groupe est très soudé. On ne s'enflamme pas, mais on est là pour représenter le Maroc. Rien n'est fait dans ce groupe, tout se jouera lors de la prochaine journée, tant qu'on passe, c'est le principal !"