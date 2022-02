Selim Amallah : "Essayer de reproduire au Standard ce que j’ai fait à la CAN avec le Maroc"

Selim Amallah est en forme. L’international marocain sort d’une belle Coupe d’Afrique des Nations. Il a marqué deux fois et a donné un assit. Les Lions de l’Atlas ont été sortis en 1/4 de finale par l’Egypte. Le milieu offensif espère continuer sur sa lancée avec le Standard : "Je vais essayer de reproduire au Standard, ce que j’ai fait à la CAN avec le Maroc. J’étais fatigué en revenant du tournoi mais aujourd’hui j’ai bien récupéré et je vais donner le meilleur de moi-même pour mon équipe".

Selim Amallah a montré une autre image pendant la CAN. Il semblait être plus à l’aise sur le terrain avec le Maroc, que quand il joue au Standard : "J’ai eu pas mal de blessures pendant la saison. Et puis le dispositif est différent avec le Maroc. Je joue en milieu "libre", que ce soit défensivement ou offensivement, je peux descendre, je peux jouer plus haut. Mais voilà il y a aussi des joueurs de classe mondiale à mes côtés avec le Maroc, c’est normal que ce soit plus facile. Quand tu joues dans une équipe avec des meilleurs joueurs, tu es bon aussi. C’est à moi de tirer le Standard vers le haut après cette expérience à la CAN".