Selena Gomez et Justin Bieber offrent des aides psychologiques

En cette journée mondiale de la santé, on met en lumière deux initiatives originales de deux stars de la pop, Selena Gomez et Justin Bieber. Leur but est d’apporter une aide psychologique à leurs fans.

En révélant qu’elle n’était plus sur les réseaux sociaux depuis quatre ans et demi, l’ancienne starlette de Disney a parlé de son nouveau site, Wondermind. Celui-ci vise à déstigmatiser et à démocratiser les aides psychologiques. Le site, conçu par elle-même, sa mère Mandy Teefy et la femme d’affaires Daniella Pierson, propose une newsletter avec des conseils et des outils à utiliser pour pratiquer le mental fitness (la forme mentale en français). De plus, Selena promet des futurs podcasts.

Quant à Justin Bieber, qui aime aussi s’engager pour la cause environnementale, s’est investi dans la santé mentale de ses fans et de l’équipe de sa tournée. L’interprète de "Baby" s’est associé avec la plateforme de thérapie en ligne BetterHelp afin de leur fournir un accès gratuit. Dans le cadre de ce partenariat, le chanteur a annoncé qu’il offrira un mois de thérapie gratuite à ses fans, qu’ils pourront utiliser pour eux-mêmes, ou alors le donner à un membre de leur famille ou un ami dans le besoin. Pour les membres de son équipe, ils bénéficieront d’un accès gratuit à des thérapeutes agréées pendant 18 mois via le site. Justin veut aider ces derniers à faire face au stress mental et physique que leur profession implique, et plus particulièrement suite à la pandémie, qui a eu un gros impact sur l’industrie des concerts.

Les deux ex ont chacun connu des moments difficiles dans le passé, et c’est pour cette raison que leur cause leur tient à cœur.