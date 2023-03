Selena Gomez a déjà pleuré à chaudes larmes à cause des critiques sur son physique

Selena Gomez est régulièrement la cible de critiques sur sa prise de poids. Sur les réseaux sociaux, la chanteuse et actrice laisse croire que rien de tout cela ne la touche. Mais la réalité est tout autre…

Exposée dès l’âge de 10 ans, Selena Gomez a souvent dû faire face aux remarques virulentes sur son physique. Elle a de nombreuses fois expliqué que les médicaments qu’elle prenait pour sa maladie (le lupus) lui faisaient prendre du poids et qu’il était donc difficile de maintenir un poids stable. Mais rien n’y fait, les trolls continuent de l’attaquer.

À la 80e cérémonie des Golden Globes, en janvier, elle avait reçu une vague de commentaires grossophobes à cause de sa tenue : une robe noire Valentino en velours et décolletée. Elle avait réagi par après dans un live Instagram en prenant le sujet à la rigolade : "Je suis un peu grosse en ce moment parce que je me suis bien fait plaisir pendant les vacances, mais on s’en fout".

L’actrice et chanteuse de 31 ans est revenue sur ce sujet dans le docu-série "Lettre à…". Interrogée sur sa manière de gérer les critiques, Selena Gomez a avoué qu’elle mentait quand elle disait que ça ne lui faisait ni chaud ni froid et qu’elle souffrait plus que ce qu’elle ne montrait.

"J’ai menti. J’allais sur Internet, je postais une photo et je disais : Cela n’a pas d’importance. Je n’accepte pas ce que vous dites", a-t-elle admis. En ligne, elle se montrait indifférente face à cette haine, alors qu’en réalité, elle s’enfermait dans sa chambre pour pleurer à chaudes larmes car "personne ne mérite de vivre ça".

Elle a fait semblant de ne pas être atteinte par ces critiques parce qu’elle ne voulait pas que ça dérange les personnes qui expérimentent le même type de harcèlement qu’elle. "Se faire harceler pour son apparence, ce qu’on est ou qui on aime… Je trouve ça tellement injuste", a-t-elle ajouté.

Si Selena Gomez a choisi d’en parler aujourd’hui, c’est pour montrer son soutien à celles et ceux "qui ressentent de la honte à cause de ce qu’ils traversent" et rappeler qu’il ne faut pas juger les autres car on ne connaît jamais réellement "toute la vérité".