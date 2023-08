Sélection des Diables Rouges : Jan Vertonghen sera-t-il le dernier rescapé de Belgique-Brésil 2018 ?

Nous sommes le vendredi 6 juillet 2018. Il est 19H53 quand les onze diables rouges pénètrent sur la pelouse de Kazan, pour affronter le Brésil. Pour ce qui restera l’un des plus grands exploits du football belge : battre pour la première fois la Seleçao en match officiel. Le onze de base choisi par Roberto Martinez est jeune. On n’y retrouve que deux trentenaires, Kompany et Vertonghen, et on se dit que cette Belgique a encore de grands moments à venir, dans le futur. On ne le sait pas encore, mais ce sera finalement le dernier chef-d’œuvre de cette génération "dorée".

Nous voici seulement cinq ans plus tard et, de cette jeune équipe, il ne reste plus grand monde. C’est bien simple, à deux semaines de la sélection de Domenico Tedesco pour les deux matchs de qualification de septembre, il n’y a, aujourd’hui, plus qu’un seul de ces onze héros de Kazan disponible.

Pourtant, un seul de ces onze-là a "officiellement" arrêté de jouer au foot : Vincent Kompany, jeune entraîneur à succès.

Cinq autres ont pris leur retraite internationale : Alderweireld, Witsel, Chadli, Fellaini et Eden Hazard, proche, lui aussi, d’une retraite définitive.

Thibaut Courtois, fâché, est surtout pour la première fois de sa carrière gravement blessé. Son retour est attendu vers le mois de mars et on espère qu’il sera à nouveau au top pour l’Euro, trois mois plus tard. "Maigre" consolation, cela laissera le temps à tout le monde de se réconcilier.

Kevin De Bruyne ne devrait lui non plus jouer en 2023. L’opération semble se profiler mais notre capitaine aura un peu plus de temps que Courtois pour monter en puissance avant le rendez-vous allemand. Si l’opération envisagée règle ses problèmes musculaires à répétition.

Thomas Meunier s’est lui blessé en fin de préparation avec Dortmund, où il ne semble de toute façon plus être une priorité. En 2023, il n’a joué que 19 minutes avec le Borussia. Depuis la coupe du monde donc… L’heure du bon choix a sonné.

Cela vaut surtout pour Romelu Lukaku. En transit depuis la finale de la ligue des champions avec l’Inter, il tarde à poser sa valise – de buts - dans un bel endroit qui lui convient. Le feuilleton de son transfert devrait néanmoins se terminer dans les jours à venir. Peut-être trop tard pour le rendez-vous des Diables en septembre. Mais le serial buteur devrait être de retour en octobre, quand la qualification pour l’Euro se jouera contre l’Autriche et la Suède.

Le compte est bon, il n’en reste donc plus qu’un : Jan Vertonghen, l’un des deux trentenaires de 2018 ! Seul Kompany était plus âgé que lui ce jour-là. Aujourd’hui, il est le seul de cette grandiose soirée de Kazan à tenir debout. A tenir son rang, aussi. Et le paradoxe est là : il y a un an, il était, avec son compère Toby Alderwireld, le plus critiqué des Diables. Avant de sortir une coupe du monde sérieuse. Son investissement et son professionnalisme, sous nos yeux, à Anderlecht, en font un Diable Rouge à nouveau très peu contesté. Au point que l’on espère que son pote Toby, emblème du titre de l’Antwerp, change d’avis pour reprendre place à ses côtés.

Le foot nous apprend tous les jours à ne pas proférer d’avis définitifs.

Le foot nous rappelle surtout qu’il faut profiter des grands instants présents. 2018 nous parait tellement loin.

Le foot, c’est aussi la loi des fins de cycle. Mais une génération n’en chasse pas tout à fait une autre. La clé, c’est qu’elles se mélangent pour se rapprocher de la parfaite alchimie. Car, comme on le voit avec cet exemple précis, si on a tourné quelques pages depuis 2018, on a sans doute encore besoin de nos quelques héros restants. Les premiers matchs de l’ère Tedesco ont allumé quelques nouvelles étincelles, fait entrevoir d’excitantes promesses, mais ont surtout montré que les jeunes comptaient encore sur les anciennes locomotives. Sur les dix buts inscrits depuis l’arrivée du sélectionneur allemand, Romelu Lukaku en a inscrit sept, KDB et Carrasco un. Bakayoko étant le seul petit nouveau.

Alors en juin 2024, quand démarrera l’Euro chez notre voisin germanique, il faut espérer que Jan Vertonghen aura retrouvé quelques-uns de ses anciens compères de 2018. Et pas pour ne parler que du bon vieux temps.