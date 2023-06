Sélection des Diables rouges : "Dans la tête de Domenico Tedesco, Openda est désormais un Diable rouge"

Domenico Tedesco dévoile sa deuxième sélection en tant que sélectionneur des Diables rouges ce mardi. Les joueurs repris le seront dans l’optique de la réception de l’Autriche le 17 juin et du déplacement en Estonie le 20 juin. Dans l’Instalive de La Tribune ce lundi, Benjamin Deceuninck nous a expliqué qu’il croit en de la continuité dans la liste du coach des Diables.

"Je m’attends à de la continuité par rapport à ce qu’il a installé. Il a fait un bon premier rendez-vous, il n’y a pas de raison de tout chambouler. Je pense qu’il va reprendre quasiment la même liste. D’ailleurs quand on regarde la liste des espoirs, on voit que ceux qui n’ont quasiment pas joué ou pas joué du tout, glissent vers l’Euro Espoirs. Et je trouve que c’est plutôt une bonne idée. Mais un Loïs Openda n’y va pas, alors qu’il a joué toute la campagne de qualification avec les U21. Ça veut dire que, dans la tête de Tedesco, Openda est un Diable rouge maintenant. Ce n’est plus un espoir. On peut regretter qu’un des meilleurs joueurs de la qualification des espoirs n’aille pas à l’Euro mais l’importance des espoirs, c’est de les préparer pour les matches des Diables rouges et Openda est un Diable rouge désormais. Il jouera peut-être les JO l’an prochain, mais pour ça il faut espérer que ses potes en espoirs feront le job et termineront dans les trois premiers de cet Euro."

"Il y aura de la continuité, mais on peut se demander s’il permettra à De Bruyne et Lukaku de ne jouer que le premier match avant d’aller se reposer pendant le deuxième contre l’Estonie, vu qu’ils auront joué la finale de la Ligue des Champions une semaine avant. Ça va être intéressant de voir comment il va manager. On sait que Martinez octroyait parfois des petits passe-droits pour la récupération de ces stars, ce sera intéressant de voir comment Tedesco va agir."

La forme des Diables ? "Ça va mieux. Même s’il y a eu un coup sur la tête de certains qui sont relégués avec leur club et vont devoir trouver d’autres clubs. Leicester, Southampton, le Hertha Berlin par exemple. Il y a aussi un Thomas Meunier, qui a disparu de la circulation, qui ne joue plus du tout, qui n’est même plus dans le groupe à Dortmund. Il y a ceux de l’AC Milan qui n’ont quasiment plus joué en fin de saison. Ils vont quand même devoir réfléchir et faire le bon choix à un an de l’Euro."

Quid de Toby Alderweireld ? "Il a entrouvert la porte. S’il a ouvert cette porte, c’est qu’il y a moyen d’aller le chercher, et s’il y a moyen d’aller le chercher, il faut que Tedesco prenne son téléphone en mains."