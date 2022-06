Selçuk Bayraktar, beau-fils d'Erdogan, l'Elon Musk turc à l’origine des drones tueurs dans le ciel ukrainien

Passionné d’aviation depuis son enfance

Dans sa jeunesse, Selçuk construit des modèles réduits d’avions dans sa chambre d’adolescent : "Je cachais mon modèle réduit d’avion sous mon lit, et je travaillais dessus en secret" a-t-il expliqué au magazine "The New Yorker" en mai dernier. Une passion qu’il a héritée de ses parents. Son père l’emmenait occasionnellement voler au-dessus des paysages montagneux de la Turquie alors que sa mère, économiste et programmeuse, lui a donné le goût de l’informatique.

Je cachais mon modèle réduit d’avion sous mon lit, et je travaillais dessus en secret.

Fort de son expérience acquise au fil des années, ses prototypes d’avions ont impressionné les chercheurs universitaires. Après avoir obtenu son diplôme à l’Istanbul Technical University en 2002, Selçuk est recruté par l’université de Pennsylvanie pour y réaliser un master. Il se rendra ensuite au Massachussetts Institute of Technology (M.I.T.) où il réalisera un second master basé sur des recherches concernant les manœuvres autonomes et agressives des systèmes d’hélicoptères sans pilote. Durant ses études, Selçuk profite des installations familiales pour construire de petits prototypes de drones au sein des entrepôts de Baykar. Sa carrière était donc toute tracée pour reprendre l’entreprise familiale avec ses frères, ce qui arriva lors de la mort de son père en octobre 2021.