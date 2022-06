Selah Sue vous interprète "Trick me" de Kelis et revient sur son combat avec "Pills"

Selah Sue était l’invitée du 8/9 et du 8/9 Continue pour présenter son nouvel album Persona. En compagnie de ses choristes, Selah Sue vous interprète Pills son dernier single et Trick me de Kelis.

Selah Sue fait son grand retour sur la scène musicale avec son nouvel album Persona. Maman et chanteuse, elle a décidé de continuer sa carrière musicale sur un tempo plus "cool" lui permettant de garder un équilibre entre sa vie de famille et sa carrière artistique. Elle partage donc sa vie entre les concerts, les promos, la maison et son temps libre. Cet équilibre était la condition de son retour sur scène. En effet, la chanteuse est victime de dépression depuis son adolescence. Dans Pills, qu’elle interprète dans Le 8/9 Continue, elle parle des pilules qu’elle a trop avalées mais également du renouveau d’après dépression puisqu’elle a réussi à sortir de cette spirale. Plus largement Persona, son 3ème album, parcours les différents aspects de sa personnalité.