Selah Sue sort bientôt son troisième album, découvrez "Pills", son nouveau single

Le 25 mars prochain, Selah Sue sortira son troisième album intitulé "Persona". Ce matin dans "Le Mug", elle vous dévoilait un troisième extrait de cet album tant attendu, après "Free Fall" et "Hurray", voici "Pills".

Quel bonheur de retrouver Selah Sue ! Personne n’a oublié sa magnifique voix saoul et son titre "Raggamuffin" qui lui a valu un énorme succès lors de sa sortie en 2011 (11 ans déjà !). En 2020, Selah Sue avait déjà effectué un retour musical intime et tout en douceur avec l’EP "Bedroom", dédié à son expérience de maternité et à ses deux petits garçons.

Le ton de "Persona" s’annonce quant à lui bien différent, on retrouve une Selah Sue prête à vous faire danser sur le dancefloor : "Le but c’était d’être très éclectique et de proposer un son différent sur chaque chanson, je n’avais pas envie de faire de la musique comme avant", confiait la chanteuse ce matin au micro de Xavier Vanbuggenhout dans "Le Mug" sur la Première (une interview à réécouter ci-dessous).

Après Angèle avec "Démons" et Stromae avec "Enfer", c’est au tour de la chanteuse originaire de Louvain de parler ouvertement de santé mentale. Dans son nouveau titre "Pills", Selah Sue raconte son combat contre la dépression, dont elle souffre depuis l’adolescence. Si les "pills" (les antidépresseurs) aident la chanteuse à tenir le cap, elle explique avoir le sentiment de parfois être "coupée de ses sensations".

Selah Sue sera en concert le mercredi 27 avril à l’Ancienne Belgique, pour réserver vos places, c’est par ici !