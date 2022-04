Selah Sue : les coulisses d'une journée promo pour son nouvel album

Avec Stromae et Angèle, Selah Sue fait partie des artistes belges incontournables en ce moment. Ses deux premiers albums avaient cumulé plus d’un million d’exemplaires vendus. Et c’est en France que la chanteuse louvaniste compte la plupart de ses fans. Notre journaliste Pierre-Henri Heyde l’a suivie à Paris dans les coulisses d’une journée de promo pour son nouvel album. Une journée sans temps morts et des interviews sans tabou.