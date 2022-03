Selah Sue et Damso sont impitoyables dans le clip "Wanted You To Know"

Après que leur collaboration ait fuité sur les réseaux, Selah Sue et Damso viennent de dévoiler le clip de "Wanted You To Know".

Pour illustrer les paroles de la chanson, les deux artistes se battent dans le clip vidéo pour garder le contrôle de leur carrière dans l'impitoyable industrie musicale. Tourné dans un château, des hommes d'affaires intransigeants ont pris en otage Selah Sue et Damso, et les considèrent uniquement comme une source de revenu. Le duo n'hésitent d'ailleurs pas à utiliser arbalètes pour s'échapper.

Après la collab avec Angèle, Damso ne fait que confirmer son statut de nouvel atout des reines de la pop. Avec ce titre "Wanted You To Know", extrait de l'album de Selah Sue album Persona, ils ont tous les deux réussi à sortir un morceau surprenant.