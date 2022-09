Selah Sue enflammera Liège et Bruxelles au mois d’octobre

Pourquoi est-ce que certains artistes nous touchent tellement ? Regardez Selah Sue. Depuis toujours, elle a tout : l’intelligence, la sincérité, le talent géant…

Selah Sue, c’est le nom de scène de Sanne Putseys, une Louvaniste qui a aujourd’hui 33 ans et dont le titre Raggamuffin nous a renversés en 2011. Depuis lors, elle s’est beaucoup livrée sur ses lourdes tendances dépressives… Selah Sue est une artiste dont toutes les apparitions sont très belles. Étudions avec amour son dernier disque, "Persona", et puis abandonnons-nous à ses grâces rauques, ces 12 et 13 octobre au Manège Fonck et à l’Ancienne Belgique.