Selah Sue : comment son titre "Pills" prouve qu’elle en a terminé avec les antidépresseurs

L’auteure-compositrice-interprète belge est de retour avec l’album Persona. Le 3e extrait, Pills, se penche sans détour sur sa dépression. Analyse de ce titre avec Bruno Tummers.

La chanteuse louvaniste a sorti son 3e album, Persona, ce 25 mars. Après quelques années loin des studios et de la scène, Selah Sue était revenue en 2020 avec un EP très intimiste et chaleureux dédié à ses enfants. Sa pause après le large succès de son premier album en 2011 était bien justifiée : elle est devenue deux fois maman pour son plus grand bonheur.

Mais la chanteuse belge traînait aussi des problèmes de dépression depuis son adolescence. Elle est enfin sortie de cette spirale négative et parvient à se soigner sans médicaments : ces antidépresseurs sont au cœur de son single Pills.