Sekiro, l’épopée féodale de From Sofware – DERNIÈRE GAME #3

Game Awards 2017, le studio FromSoftware annonce son nouveau jeu : Sekiro Shadows Die Twice. Efforts, surpassement de soi, Sekiro propose une aventure où chaque instant est un véritable entraînement, dans laquelle seul votre skill vous fera progresser. On est littéralement face au shônen ultime. Dans cet épisode de DERNIÈRE GAME, Simon Puech revient sur ce jeu qui en aura fait rager plus d’un !