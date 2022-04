Sekina revisite "L’enfer" de Stromae lors de la demi-finale de The Voice Belgique

Sekina avait décidé de se présenter aux blinds avec le titre "Particles" de Nothing but Thieves. Pour affronter Zélia et Chloé dans l’équipe de Typh Barrow lors des K.O., elle avait choisi d’interpréter "Waking Up" de Freya Ridings et MJ Cole. Une prestation qui a fait succomber Black M a tel point qu’il a décidé de la voler.

Pour son premier Live, elle a totalement changé de répertoire et s’est dévoilée en reprenant une ballade touchante de la chanson française : "Avec Le Temps" de Léo Ferré. Une prestation envoûtante qui a marqué ce deuxième show en direct. Pour sa deuxième prestation live, elle s’est attaquée à "Stand Up" de Cynthia Erivo. Un magnifique titre gospel avec lequel Sekina a décroché un ticket vers le live suivant dans lequel elle s’attaque de nouveau à un titre en français : "Silhouette" de Gjon’s Tears. Un magnifique choix de chanson avec lequel Sekina a pu faire ses preuves une nouvelle fois. Lors de la demi-finale, elle reste dans un registre de chanson française puisqu’elle reprend le dernier titre "L’enfer" de Stromae en mashup avec "Vois sur ton chemin" extrait du film "Les Choristes". Sorti il y a 2 mois à peine, ce titre a fait un spectaculaire tour des radios et des plateformes de streaming. Il aborde la thématique de la dépression. Depuis les lives, Sekina marque avec ses chansons aux thématiques émouvantes, c'est encore le cas ce soir avec le nouveau tube de Stromae !