Sekina et Maysha : "C'est une fierté de participer à The Voice Belgique et de rencontrer tous ces coachs"

Sekina a ému Soprano, coach remplaçant de Black M, sur son interprétation et sa propre scénographie de Silhouette. Elle révèle les conseils transmis par le rappeur marseillais : "Personne sait ce qu'on a préparé. Il ne faut donc pas être trop technique et réfléchie. Il faut juste se lancer et se connecter avec tout le monde, partager le moment et y croire. Il ne faut pas être dans la tête, mais dans le cœur".

"C'est une fierté de participer à cette émission et de rencontrer tous ces gens et d'être coachés par eux" lance aussi Maysha, qui impressionne toujours les coachs par son aisance à interpréter tous les répertoires. Un choix naturel répond la protégée de Christophe Willem : "Je n'ai aucun genre préféré. Dès qu'une chanson me plait j'ai envie de la chanter c'est aussi simple que ça. C'est pour cela que je passe aussi par tous les styles".

Sekina confirme aussi la saine concurrence entre les candidats : "Je n'ai pas vraiment de peur envers les concurrents. On est vraiment une famille. On est tous ensemble, et je serai hyper heureuse pour n'importe quel gagnant".