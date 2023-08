Séjours de jeunes à l'étranger : existe-t-il des aides financières ?

Vous le voyez grandir, n'est-ce pas ? Ce petit être que vous avez l'impression d'avoir mis au monde hier est aux portes de sa majorité. Il se prépare à terminer ses études secondaires et depuis quelque temps a de plus en plus envie de découvrir le monde. "Papa, maman, je veux faire une deuxième rhéto à l'étranger", dit-il. Partagé entre la fierté de voir votre enfant évoluer et le désespoir de devoir débourser des sommes folles pour réaliser son rêve, vous cherchez des informations concernant les éventuelles aides auxquelles vous pourriez avoir droit. Eh bien, cet article est fait pour vous.

Vous le savez, un an d'échange à l'étranger coûte cher mais les prix varient en fonction de la destination choisie et de l'organisation avec laquelle vous signerez. Il vous faudra par exemple débourser près de 4500 € si vous envoyez votre ado en Autriche, 6000 € pour l'Italie, 9000 € pour le Brésil et entre 12.000 et 15.000 € pour les Etats-Unis, pays le plus prisé par les jeunes. Pour ces prix, tout devrait être compris.

Si vous habitez en Wallonie : bonne nouvelle ! Avec son Plan Langue, le Forem propose des aides financières comprises entre 2000 et 8000 € selon la destination choisie et les revenus des parents. Ces coups de pouce servent à permettre l'amélioration de l'anglais, du néerlandais et de l'allemand (aucune aide ne sera accordée pour les autres langues). Mais pour en bénéficier, il vous faudra remplir trois conditions :

- Habiter en Région wallonne

- Être diplômé du secondaire

- Partir avec l'un des 11 organismes agréés (WEP, ASF, YFU, Langues Vivantes et EF par exemple).



Certaines organisations, comme ASF Belgique par exemple, proposent également des bourses à certains étudiants.