Séjours de jeunes à l’étranger : c’est cher mais existe-t-il des aides financières ?

Vous le voyez grandir, n’est-ce pas ? Ce petit être que vous avez l’impression d’avoir mis au monde hier est aux portes de sa majorité. Il se prépare à terminer ses études secondaires et depuis quelque temps a de plus en plus envie de découvrir le monde. "Papa, maman, je veux faire une deuxième rhéto à l’étranger", dit-il. Partagé entre la fierté de voir votre enfant évoluer et le désespoir de devoir débourser des sommes folles pour réaliser son rêve, vous cherchez des informations concernant les éventuelles aides auxquelles vous pourriez avoir droit. Eh bien, cet article est fait pour vous.

Vous le savez, un an d’échange à l’étranger coûte cher mais les prix varient en fonction de la destination choisie et de l’organisation avec laquelle vous signerez. Il vous faudra par exemple débourser au minimum 12.000, voire 15.000 € pour les Etats-Unis, pays le plus prisé par les jeunes. Il y a heureusement des destinations moins chères, par exemple 4500 € si vous envoyez votre ado en Autriche, 6000 € pour l’Italie, 9000 € pour le Brésil. Pour ces prix, tout est compris, à part l’argent de poche et d’éventuelles excursions.