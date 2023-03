Séjourner au Grand Hôtel des Thermes 5* permet évidemment de découvrir Saint-Malo, l’une des destinations les plus visitées de Bretagne. L’attraction principale de la commune se trouve à quelques minutes à vélo de l’établissement, en longeant la plage. Il s’agit de son centre historique fortifié, presque entièrement entouré d’eau, qui fut le fief des navigateurs, armateurs et corsaires, ces pirates au service roi de France. La silhouette de celle que l’on nomme dès lors la "cité corsaire", témoin d’un passé maritime rempli d’aventures, est reconnaissable entre mille.

À faire sur place : le tour des remparts !

Iodée et panoramique, la balade prend 1h et offre d’admirer non seulement les ruelles animées de la ville intra-muros, mais aussi les étendues de sable, la mer turquoise, l’estuaire de la Rance, les bassins du port et des îlots plantés de forts Vauban. Certains sont accessibles à pied à marée basse.